TRÂNSITO Detran compra bafômetro que detecta presença de álcool à distância Em tempos de COVID-19, aparelho traz mais segurança para motoristas e fiscais

26 JUN 2020 - 16h:44 Por Marcus Moura/ CBN

As novas fiscalizações de trânsito vão contar um reforço, bafômetros que detectam a presença de álcool à distância, sem a necessidade de o motorista soprar no aparelho. Em tempos de COVID-19, os novos equipamentos garantem mais segurança aos condutores e fiscais.

Incialmente, só três aparelhos foram adquiridos, porém para o chefe de fiscalização do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Otilio Ruben Ajala Junior, a novidade é mais uma arma na luta por um trânsito mais seguro.

“O aparelho realiza o teste apenas por proximidade e a partir de agora, o condutor não precisa mais descer do carro e nem encostar no bafômetro para a realização do teste. Isso dará mais segurança e agilidade nas operações”, explica.

Com duas funcionalidades (ativa e passiva) o aparelho necessita de cargas elétricas, assim como um celular. O modo passivo ocorre quando o álcool é identificado pelo odor e caso a presença de álcool seja detectada, o condutor é convidado a soprar o bocal do mesmo aparelho. O processo ativo identificará a quantidade de álcool no sangue.

Desde maio, mês que foram retomadas as fiscalizações, 728 pessoas foram detidas no Estado por dirigir sob o efeito de álcool. Deste total, 149 somente em Campo Grande.