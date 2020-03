TRÂNSITO Detran-MS aposta na tecnologia para agilizar serviços Novo diretor-presidente, Rudel Trindade, afirma que vários serviços podem ser feitos pela internet

13 MAR 2020 - 14h:39 Por Ginez Cesar/CBN

Foco na tecnologia e na desburocratização. São com essas premissas que o Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul) deverá ser condições nos próximos meses. O novo diretor-presidente do departamento, Rudel Trindade, disse o sistema de tecnologia do Detran permite hoje que o usuário possa recorrer de multas usando a página da internet. Disse também que o projeto CNH Ágil também permite agilizar todo processo de forma online. "Além disso estamos trabalhando para desburocratizar o máximo possível os processos. Temos que diminuir o número de carros nos pátios e agilizar a emissão da segunda via da CNH", disse. Acompanhe a entrevista.