EFEITO CORONA Detran-MS suspende atendimentos por 15 dias Segundo diretor-presidente do órgão, vencimentos prorrogados

23 MAR 2020 - 14h:10 Por Ingrid Rocha/CBN

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, decretou nesta segunda-feira (23), que os servidores e empregados públicos e trainees da Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Mato Grosso do Sul, vão trabalhar em home office. A decisão, segundo o gestor estadual, é para prevenção do novo coronavírus. Os servidores do Detran-MS foram dispensados e segundo o diretor-presidente Rudel Trindade, a suspensão das atividades pode ser prorrogada, devido o risco de contaminação. Ouça os detalhes: