EFEITO CORONA Detran-MS suspende aulas práticas e teóricas em autoescolas Além das aulas, exames para processo de habilitação também ficam suspensos por 15 dias

26 MAR 2020 - 15h:28 Por Giovanna Dauzacker/CBN

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran) suspendeu por 15 dias as aulas práticas e teóricas dos Centros de Formação de Condutores (CFC’s). A medida foi publicada de maneira emergencial no Diário Oficial do Estado pela portaria número 71, e começou a valer na última segunda-feira (23).

Além das aulas, exames para processo de habilitação também ficam suspensos.

Saiba mais: