EFEITO CORONA Detran quer distribuir senhas e diminuir atendimento presencial Decisão foi tomada após grande fluxo de pessoas procurarem serviços que são oferecidos também pela internet

14 ABR 2020 - 13h:22 Por Ingrid Rocha/CBN

O Detran-MS quer começar a distribuir senhas a partir desta quarta-feira (15) e também limitar o atendimento de pessoas. A decisão foi tomada após um grande fluxo de pessoas procurarem os serviços nestes dois primeiros dias de atividades. Segundo o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, a maioria das pessoas que procuraram atendimento poderiam ter resolvidos via internet no portal do Detran. O retorno ao atendimento ao público no órgão foi nesta segunda-feira (13), após ser suspendido no final do mês de março. Em entrevista à CBN Campo Grande, o diretor-presidente explicou sobre os serviços online e em quais casos é necessário ir até o Detran. Confira: