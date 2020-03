EFEITO CORONA Devido a pandemia, Hemosul orienta que doações de sangue sejam agendadas Estoque de tipos de sangue O+ e O- estão em baixa, segundo coordenadora da rede

25 MAR 2020 - 12h:41 Por Ingrid Rocha/CBN

O Hemosul está orientando as pessoas a agendarem as doações de sangue. A medida faz parte das ações para prevenção do novo coronavírus. A doação de sangue pode ser agendada por ligação em dois números. São eles: (67) 3312-1516 e 3312-1529, ou pelo WhatsApp no número (067) 99848-3035.

O estoque de tipos de sangue O+ e O- estão em baixa no Hemosul e segundo a coordenadora geral da rede Hemosul, Marli Vavas, as doações são muito importantes mesmo neste período de pandemia, pois têm pessoas precisando de doação de sangue. Ainda de acordo com a coordenadora, o Hemosul tomou diversas medidas para prevenir a contaminação pelo vírus. Ouça os detalhes:

Doações podem ser feitas nas seguintes unidades:

HEMOSUL COORDENADOR

Av. Fernando Correa da Costa, 1304, Centro - Campo Grande/MS

Fones: (67) 3312-1500 3312-1517

Segunda à Sexta: 7h às 17h

Sábado: 7h às 12h

HEMOSUL DOURADOS

Rua Waldomiro de Souza, 295, Vila Industrial

Fone: (67) 3424-4192

Segunda à Sexta: 7h às 11:30h

HEMOSUL TRÊS LAGOAS

Rua Manoel Rodrigues Artez, 520, Colinos

Fone: (67) 3522-7959

Segunda à Sexta: 7h às 11:30h

HEMOSUL PONTA PORÃ

Rua Sete de Setembro, s/n, Santa Isabel

Fone: (67) 3431-6134

Segunda à Sexta: 7h às 11:30h

HEMOSUL PARANAÍBA

Rua Selma Martins de Oliveira, 335, Ipê Branco I

Fone: (67) 3503-1026

Segunda à Sexta: 7h às 11h