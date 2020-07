CAMPO GRANDE Dez leitos do UTI serão inaugurados hoje no HU Segundo Secretaria de Saúde, iniciativa ajuda a desafogar a demanda do Hospital

27 JUL 2020 - 06h:07 Por Ingrid Rocha/CBN

Nesta segunda-feira (27) dez leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) vão ser inaugurados no HU (Hospital Universitário), pela Secretaria de Estado de Saúde. A iniciativa, segundo a Secretaria, vai ajudar a desafogar a demanda atual do Hospital Regional, que é considerados a unidade referência no tratamento da pandemia do novo coronavírus.

Para o secretário de Saúde, Geraldo Resende, a ampliação dos leitos é necessária no momento, como uma forma de salvar vidas. “Temos trabalhado de forma intensa para que todos que precisem possam ter o atendimento correto e assim salvar vidas, que é o mais importante”, destacou Resende. Para o local também foram encaminhados ventiladores pulmonares, monitores e outros equipamentos, ainda de acordo com o secretário.

Segundo o superintendente do hospital, o professor dr. Cláudio César da Silva, a unidade hospitalar realizou mudanças internas necessárias para implantação do novo espaço para os leitos relacionados a Covid-19. "Fizemos as adaptações necessárias para conseguir ampliar os leitos e colaborar com a rede de assistência de saúde no combate à pandemia. Estamos felizes por ajudar, agradecemos a parceria do Estado que nos enviou 10 conjuntos de respiradores e monitores. São vários remanejamentos mas entendemos que é fundamental a existência desses leitos para que possamos salvar vidas, estamos dispostos e a equipe aceitou prontamente esse desafio", comentou o dirigente do HU.