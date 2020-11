POLÍCIA FEDERAL Dez são presos e mais de R$ 100 mil apreendidos em operação Ação desarticulou grupo que atuava em Corumbá, Campo Grande e dez cidades de SP

9 NOV 2020 - 18h:03 Por Gabi Couto/CBN

A Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa que transportava cocaína de Corumbá, fronteira com a Bolívia, no Mato Grosso do Sul, para cinco cidades de São Paulo. A Operação Aversa deflagrada nesta segunda-feira (09) resultou na prisão de dez pessoas, além de mais de R$ 100 mil e veículos apreendidos.