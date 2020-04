POLÍTICA Dez vereadores aproveitam janela para mudar Três bancadas deixaram de existir após a dança das cadeiras

6 ABR 2020 - 09h:53 Por Gabi Couto / CBN

Em Campo Grande a janela partidária fez com que nove dos 29 vereadores da Câmara Municipal migrassem de legenda. Algumas bancadas desapareceram e outras saíram fortalecidas.

O PSDB continua com o maior número de parlamentares. Entraram no grupo o vereador Ademir Santana, ex-PDT, Cida Amaral, ex-Pros e o vereador Junior Longo, ex-PSB. Mas o ninho tucano perdeu André Salineiro que foi para o Avante.

O PDT que tinha dois representantes acabou sendo extinto no Legislativo. Além de Ademir, a legenda viu Odilon de Oliveira entrar no PSD, partido do prefeito Marquinhos Trad.

A sigla do chefe do Executivo da capital saiu fortalecida. Além de Odilon, também ganhou reforço de Valdir Gomes, ex-PP e do sobrinho Otávio Trad, ex-PTB. O outro sobrinho de Marquinhos, vereador William Maksoud, ainda estava na dúvida se ingressava no PSD. Ele anunciou a saída do PMN e até o fechamento desta edição não sabia se ia para o PSD, PTB ou DEM.

Os democratas ganharam o reforço de Dr. Cury, que estava sem partido. E a vereadora Dharleng Campos saiu do PP e ingressou no MDB.



SECRETÁRIOS

Quatro integrantes do Executivo cumpriram o prazo de descompatibilização dos cargos para disputar a vaga de vereador. Vão disputar nas urnas os agora ex-subsecretários municipais Carla Stephanini (Políticas para Mulheres), Maicon Nogueira (Políticas para a Juventude) e Coringa (subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos), além do representante do Procon, Valdir Custódio.