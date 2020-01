CONTAS Dia 10 é ultimo prazo para descontos de até 20% no IPTU Quem preferir parcelar o desconto é de 5% do total no pagamento da 1ª parcela

9 JAN 2020 - 17h:08 Por Beatriz Magalhães/CBN

Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande Para quem está viajando ou até mesmo precisa antecipar a quota, as guias de pagamento poderão ser emitidas no site www.campogrande.ms.gov.br na opção IPTU ou diretamente no link http://apl01.pmcg.ms.gov.br/Iptu/indexIptu.jsp e imprimir seus débitos.

