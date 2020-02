SAÚDE 'Dia D' da Campanha de vacinação contra o sarampo será no dia 15 de fevereiro Secretaria de Estado de Saúde estima vacinar 48.234 jovens e crianças durante Campanha

12 FEV 2020 - 16h:22 Por Beatriz Magalhães/CBN

A primeira fase da nova Campanha Nacional Contra Sarampo segue até o dia 13 de março, com realização do dia D em 15 de feereiro. Nesta etapa a convocação será para crianças e jovens na faixa etária de 5 a 19 anos.

A segunda etapa da vacinação seletiva será feita de 03 a 31 de agosto para o público de 30 a 59 anos.

Em 2019, Mato Grosso do Sul ficou com a maior cobertura vacinal do país, com 115,92% da meta de vacinação atingida. Confira: