CBN MOTORS Dia do Fusca e notícias da semana no CBN Motors Queridinho entre colecionadores de autos tem dia de festa na Capital

18 JAN 2020 - 10h:53 Por Redação

Campo Grande reúne apaixonados pelo Fusca e seus derivados em evento cheio de nostalgia e muitas histórias. Paulo Cruz e Leandro Gameiro conversaram com uma feliz proprietária de um modelo 1976, usado no dia-a-dia como carro da família. Paulo Cruz conta ainda sua história a bordo do saudoso Fusquinha.

Veja também as notícias da semana, como o para-sol digital que ajuda na visibilidade e só escurece a área dos olhos do motorista, evitando o ofuscamento do sol.

A dupla ainda comenta os lançamentos que estão chegando nos próximos dias a picape Volksvagen Tarok, CAOA Chery Tiggo e o carro voador da Toyota, confira: