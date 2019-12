RECONHECIMENTO Dia do Intérprete de Libras entra para Calendário Oficial A data será comemorada no dia 30 de setembro

18 DEZ 2019 - 10h:23 Por Isabelly Melo

O Dia Estadual do Tradutor Intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras), a ser comemorado no dia 30 de setembro, já faz parte do Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul. A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja.

A iniciativa é do deputado Pedro Kemp. “É uma justa homenagem a este importante profissional, que a partir da regulamentação da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS como meio legal de comunicação e expressão, e língua oficial das comunidades surdas brasileiras, se tornou imprescindível, em vários espaços públicos, especialmente nos destinados a formação educacional”, justificou.

A lei foi publicada nas páginas 5 e 6 do Diário Oficial do Estado.

*Informações Portal do MS