Dia do Padroeiro de CG entra para calendário Oficial O dia de Santo Antônio de Pádua é comemorado em 13 de junho

18 DEZ 2019 - 09h:57 Por Isabelly Melo

Sancionado pelo governador Reinaldo Azambuja, o dia 13 de junho, foi incluído no Calendário Oficial de Eventos como dia do Padroeiro do Município de Campo Grande.

O padroeiro da Capital é Santo Antônio de Pádua e a data é feriado municipal.

Aprovada pela Assembleia Legislativa, a iniciativa é do deputado Evander Vendramini.

*Informações Portal do MS