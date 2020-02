SAÚDE Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantil conscientiza população sobre doença De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, cerca de 80% dos casos são curados

14 FEV 2020 - 14h:18 Por Beatriz Magalhães/CBN

No dia 15 de fevereiro é celebrado o Dia Mundial do Combate ao Câncer Infantojuvenil. O câncer é uma doença que geralmente afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer - INCA, a doença é a principal causa das mortes de crianças e jovens entre um a 19 anos, mas o diagnóstivo precoce pode ajudar a reverter este quadro. Desse modo o dia 15 de fevereiro tem como objetivo despertar e conscientizar a população sobre o problema. Confira: