TERCEIRO CASO Diagnóstico: gêmeas siamesas estão em estado grave Médicos responsáveis pelo caso ainda não decidiram sobre cirurgias

11 JAN 2020 - 08h:59 Por Ingrid Rocha/CBN

As gêmeas siamesas que nasceram na Santa Casa de Campo Grande seguem em estado grave. Segundo nota emitida pelo hospital, Maria Julia e Luna Vitória estão internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e respiram com o auxílio de aparelhos. Os médicos ainda não decidiram sobre a realização de procedimentos cirúrgicos.

Na última quarta-feira (08), foi realizada uma coletiva de imprensa com a equipe médica responsável pelo caso. O neonatologista Walter Perez explicou que o objetivo no momento é buscar a estabilidade da saúde das gêmeas. “O momento agora é de tentar estabilizar da melhor forma possível e entender qual é a gravidade daquilo que os bebês têm”, disse o médico.

As gêmeas siamesas Maria Julia e Luna Vitória nasceram no dia 3 de janeiro na Santa Casa, em Campo Grande, interligadas pelo tórax e parte superior do abdômen, pesando juntas 3.890kg. A mãe das meninas não quer falar com a imprensa. De acordo com a Santa Casa, a mulher descobriu a condição das filhas no primeiro ultrassom e durante a gestação foi internada quatro vezes no hospital.



RARIDADE



A incidência de nascimento de gêmeas siamesas é de 1 para cada 100 mil nascidos vivos, segundo a Santa Casa. No mundo, 18% dos gêmeos nessa condição sobrevivem. Nos últimos seis anos, este é o terceiro caso atendido no hospital. Sendo que uma das duplas de gêmeos foi estabilizada e transferida para Goiânia e a outra foi a óbito ainda no

pronto-socorro Pediátrico de Três Lagoas.