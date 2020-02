CARNAVAL Dicas de segurança para você pular Carnaval sem crise O Corpo de Bombeiros e Cruz Vermelha orientam sobre os cuidados na folia

18 FEV 2020 - 10h:49 Por Thais Cintra/CBN

Para reforçar os cuidados com a segurança dos foliões neste carnaval, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e a Cruz Vermelha, estão prontos para os atendimentos durante a semana de folia. Em 2019, mais de 1.000 atendimentos foram realizados durante os seis dias de evento. Confira as dicas no link abaixo: