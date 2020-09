CBN MOTORS Dicas para uma viagem tranquila no feriado Viajar de carro é uma boa opção. Veja como fazer isso com segurança

5 SET 2020 - 10h:26 Por Paulo Cruz/Ingrid Rocha

Paulo Cruz e Leandro Gameiro conversam com o inspetor da PRF Tércio Baggio sobre a atuação da corporação nas estradas, os cuidados com a condução, os riscos de acidentes envolvendo animais e as dicas para uma condução mais segura.

