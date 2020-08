VIAGEM DE SABORES Dicas saborosas para o dia dos pais Você já imaginou presentear seu pai com uma surpresa das mais saborosas?

4 AGO 2020 - 12h:30 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Você já imaginou presentear seu pai com uma surpresa das mais saborosas? Pois bem. As cestas de guloseimas e bebidas artesanais estão em alta nestas épocas de pandemia, aonde ficar em casa nunca foi algo de tamanho apreço. E para celebrar o dia dos pais tenho três dicas especias de lugares que se você não conhece, precisa valorizar em nossa capital Morena.

Foto: Arquivo Paulo Machado

A padaria francesa la Parisienne, um dos pontos mais descolados quando o assunto é croissant ou macarron, preparou as cestas, para presentear. São mimos de guloseimas, com: brioches, madeleines, geleias artesanais, dentre outras guloseimas.

Já a Teçá Artesanal se juntou com a @cozinhadathay_cg para comemorar o Dia dos Pais e criaram uma cesta deliciosa para seu pai, sua "pãe" ou a pessoa que você considera especial neste dia!!

Eles tem a cesta Cozinha da Thay com Produtos veganos. Ou a cesta: Teçá Artesanal, com produtos locais feitos em casa, como o pesto rústico de cumbaru ou a caponata de berinjela. E ainda contam com uma cesta especial com pães de fermentação natural e vinhos diversos.

E por último, mas não menos importante, lhes apresento as Cestas Afetivas por Duanne Moreira. Belíssimas e de muito bom gosto, acompanhadas de arranjinhos de flores e delícias como: brigadeiro de colher, bolo fofinho ou pão de mel.

Difícil escolher né?! Mas, difícil mesmo é deixar seu pai sem um belo presente. Eu presenteei o meu, o Dadô, Eduardo Machado, com um pôster enorme dos Rolling Stones. Quer ver? Corre lá no site da CBN Campo Grande ou em nossas redes do instagram: @chefpaulomachado e @foodsafaris. Até mais e feliz dia dos pais!

Serviço:

- Teçá Artesanal:

+55 67 9988-1807

- Padaria La Parisienne:

+55 67 8164-1920

- Cestas Afetivas Duanne Moreira:

+55 67 9932-3360