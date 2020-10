VIAGEM DE SABORES Direto do Paraná, Paulo Machado ensina a fazer pão de batata Yacon Colunista aprendeu receita no Spa Lapinha, paraíso de orgânicos e referência em alimentação saudável

9 OUT 2020 - 16h:22 Por Paulo Machado/Giovanna Dauzacker

Esta semana estou de visita a fazenda Margarida no município de Lapa, no Paraná. Aqui é onde funciona o Spa Lapinha, referência em alimentação saudável e estilo de vida. Paraíso de orgânicos e comida boa, eles têm um passeio na horta incrível, produção de leite de vacas holandesas e até um galinheiro com galinhas felizes, aquelas criadas com bastante espaço e com uma alimentação também de base orgânica.

Hoje aprendi com a chef Arlete Zbonick, numa aula muito especial de gastronomia, a receita de Pão de Batata Yacon.

Aprenda você também!

Confira a receita:

Pão de Batata Yacon

75 g de batata Yacon ralada

2 xíc de chá de polvilho azedo

75 g de queijo cottage

2 ovos inteiros

1 Col de chá de sal

1 Col de fermento em pó

75 ml de água morna (se necessário)

2 col de sopa de manjericão picado

Modo de preparo:

Rale a batata no ralo fino e misture com os ingredientes, por último adicione o fermento e mexa bem. Faça bolinhas e coloque em uma forma antiaderente e leve ao forno. Rende 18 porções de 30 g cada, e 49 calorias.

Apure os sentidos e bom apetite.