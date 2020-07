POLÍCIA Diretor-geral da PF decide trocar comando da superintendência em MS Cleo Mazzotti chefiou importantes operações no Estado. Decisão foi tomada por Rolando de Souza, escolhido por Bolsonaro após crise da saída de Moro

30 JUL 2020 - 10h:30 Por Marcus Moura/CBN

O delegado Cleo Mazzotti deixará o cargo de superintendente da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul. A mudança faz parte de um plano de reestruturação no comando das superintendências do órgão nos estados liderado pelo novo diretor-geral da PF, Rolando de Souza.

À CBN Campo Grande, a assessoria confirmou a informação divulgada pelo jornal Folha de São Paulo nesta quinta-feira (30), porém não deu mais informações porque ainda não há um nome certo para assumir a direção.

As superintendências de Goiás, Maranhão, Alagoas e Acre passaram por mudanças na chefia. Os novos responsáveis são Cassandra Parazi, Renato Madsen, Aguinaldo Alves e Érico Barboza, respectivamente.

Ainda de acordo com a Folha, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraíba, Tocantins, Mato Grosso também terão suas chefias substituídas. Rolando de Souza é braço direito de Alexandre Ramagem que chegou a ser nomeado para a direção da corporação, mas foi impedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribuna Federal).

Ele substituiu Maurício Valeixo, troca a qual foi responsável pelo pedido de saída do ex-ministro Sérgio Moro do governo de Jair Bolsonaro sob acusações de interferência política do presidente na Polícia Federal.

Histórico de Mazzotti

Com passagem pela Operação Lama Asfáltica, Cleo Mazzotti assumiu a superintendência da PF depois da saída de Luciano Flores de Lima. Ele já havia atuado como interino, em 2018. Mazzotti já atuou como delegado regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado no Estado e também como Delegado-Chefe do Núcleo de Imigração e de Operações, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

No currículo dele também aparecem passagens pelas chefias das unidades da Polícia Federal em Londrina e Curitiba. Ele também já foi Analista de Informações e Agente Operacional da Abin (Agência Brasileira de Inteligência).