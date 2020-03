SAÚDE Diretoria afirma que não faltam materiais ao Hospital Regional Mesmo sem falta, doações da sociedade civil organizada são "muito bem-vindas", afirma o secretário de governo, Eduardo Riedel.

23 MAR 2020 - 02h:19 Por Marcus Moura/CBN

A diretoria do Hospital Regional, unidade hospitalar que será responsável pelo atendimento e controle de casos de coronavírus, informou possui estoque suficiente de Equipamentos de Proteção Individual, o que inclui máscaras n95, máscaras cirúrgicas, óculos, luvas, jalecos, entre outros. Segundo a diretora do hospital, Rosana Leite de Melo, desde o começo do surto da doença em outros países, a secretaria estadual de saúde começou a se preparar para a chegada da COVID-19. Ouça a reportagem: