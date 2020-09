SAÚDE PÚBLICA Diretoria da Santa Casa vai se reunir com bancada federal de MS para pleitear recursos Coordenador do grupo, o Senador Nelsinho Trad, disse estar acompanhando a situação de perto

19 SET 2020 - 09h:42 Por Marcus Moura/CBN

A direção da Santa Casa se reunirá com a bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional para debater meios de resolver a crise enfrentada pela instituição, que alega estar na beira de um colapso por conta da superlotação e da alta no preço dos remédios e insumos durante a pandemia. Questionado pela CBN, o senador Nelsinho Trad, coordenador do grupo, disse que está acompanhando a situação. Confira: