CORONAVÍRUS Disk Covid teve 67% de aumento em novembro Foram mais de 60 mil ligações no mês passado, segundo Corpo de Bombeiros de MS

2 DEZ 2020 - 12h:38 Por Ingrid Rocha/CBN

O Disk Covid teve aumento de 67% no mês de novembro em um comparativo com outubro. Ao todo foram recebidas 61.570 ligações no mês passado e em outubro foram 36.883. A média diária de novembro foi de 2.052 ligações. Ouça os detalhes: