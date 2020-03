EFEITO CORONA Divisas de MS terão pontos de fiscalização sanitária Medida foi publicada no Diário Oficial para conter proliferação da COVID-19

24 MAR 2020 - 14h:35 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Com caráter excepcional e temporário, a instalação de pontos de fiscalização sanitária em 13 municípios de Mato Grosso do Sul foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (24), e é uma forma de prevenir a entrada e circulação de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

A fiscalização acontecerá em postos fiscais, conforme segue: Posto Fiscal Ilha Grande, em Mundo Novo; Posto Fiscal XV de Novembro, em Bataguassu; Posto Fiscal Jupiá, em Três Lagoas; Posto Fiscal Itamarati, em Aparecida do Taboado; Posto Fiscal João André, em Brasilândia; Posto Fiscal Ofaié, em Anaurilândia; Posto Fiscal Foz do Amambai - Porto Camargo, em Naviraí; Posto fiscal Selvíria, em Selvíria; Posto Fiscal Alencastro, em Paranaíba; Base de Fiscalização Móvel Aporé, em Cassilândia; Base de Fiscalização Móvel Campo Bom, em Chapadão do Sul; Posto Fiscal de Sonora, em Sonora e na Base de Fiscalização Móvel, no município de Costa Rica.

