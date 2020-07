UFMS Divulgada lista de estudantes beneficiados com auxílio para compra de EPIs O pagamento será feito uma única vez para o semestre, com valores entre R$200, R$100 ou R$50

2 JUL 2020 - 13h:02 Por Isabelly Melo

Nesta semana, foi divulgada nova relação de acadêmicos beneficiados com recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) para compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). A iniciativa, de acordo com a pró-reitora de Assuntos Estudantis Ana Rita Barbieri Filgueiras , garante o retorno às atividades práticas de forma segura.

A relação dos 17 estudantes beneficiados por ser conferida aqui. Quem ainda não solicitou pode fazer a inscrição até o dia 1º de agosto no site selecao.ufms.br com a inserção de documentos como o Termo de Compromisso junto à Proaes e o Histórico Escolar, entre outros. É preciso também estar com o perfil sociodemográfico atualizado no questionario.ufms.br. Um dos pré-requisitos é ter renda familiar de até um salário mínimo e meio.

Valores

O pagamento ao estudante selecionado será feito uma única vez para o semestre e os valores poderão ser de R$200, R$100 ou R$50, conforme a atividade, o tipo de exposição e a frequência da ação. “As faixas foram definidas conforme informações das direções das unidades quanto à necessidade de EPIs nas atividades. Estudantes que, por exemplo, estejam em alguma prática de atendimento ao público diariamente, receberão um valor maior. Estudantes que estejam em práticas habituais, mas com uma frequência menor, por exemplo, uma ou duas vezes por semana poderão receber o valor intermediário. E por fim estudantes que estejam em práticas usuais, mas em frequência ainda menor, como a utilização de laboratórios uma vez na semana, por exemplo, receberão outro valor”, explicou a pró-reitora Ana Rita.

A homologação e a divulgação dos resultados são feitas semanalmente no site da Proaes, onde também está disponível o edital com todas as informações sobre a seleção e os requisitos para candidatura. O edital é uma ação conjunta da Proaes e Pró-reitoria de Graduação.

*Informações Assecom UFMS