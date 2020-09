COVID-19 "Doença ainda não está controlada”, destaca secretário de Saúde Mato Grosso do Sul registrou 1.023 novos casos e 15 mortes

18 SET 2020 - 12h:06 Por Ingrid Rocha/CBN

O Mato Grosso do Sul voltou a registrar mais de mil casos de covid-19. A Secretaria de Saúde confirmou 1.023 novos casos nesta sexta-feira (18), sendo que a maioria, 514, foram em Campo Grande. O secretário de Saúde, Geraldo Resende, destacou que a covid-19 ainda não está controlada em Mato Grosso do Sul e que o melhor remédio neste momento é continuar seguindo as orientações das autoridades de saúde, como o uso de máscara e o isolamento social. O estado também registrou 15 mortes pela doença, sendo 7 na Capital. Ouça os detalhes: