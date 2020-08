POLICIAL DOF apreende quase 400kg de maconha durante barreira em Dourados O entorpecente foi carregado em Itaquiraí e seria levado para o interior do Paraná

20 AGO 2020 - 07h:41 Por Lílian Rech/ Thais Cintra CBN

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira faziam fiscalização em uma rodovia de Dourados durante a noite desta quarta-feira (19), quando o suspeito de 20 anos foi abordado com quase 400 quilos de maconha no veículo.