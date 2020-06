POLÍCIA Dois policiais civis são mortos a tiros por bandidos na Capital Informações preliminares dão conta que os bandidos estavam armados na hora do transporte e reagiram a tiros

9 JUN 2020 - 20h:50 Por Marcus Moura/ CBN

Dois policiais civis foram mortos a tiros por bandidos no final da tarde desta terça-feira (09) na avenida Joaquim Murtinho, no bairro Itanhanguá, em Campo Grande. As primeiras informações dão conta de que os policiais estavam em diligências, realizando o transporte de presos, quando foram executados.

Segundo informações policiais, Antônio Marcos Roque da Silva, de 39 anos, estava na PCMS (Polícia Civil de Mato Grosso do Sul) desde 2006, e Jorge Silva dos Santos, de 50 anos, desde 2002. Eles eram lotados na DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos).

Equipes de diversas Delegacia Especializadas e da Polícia Militar estão em diligências, e um dos criminosos foi capturado na região da Vila Nhanhá, e encaminhado para a sede do GARRAS (Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros).

Cena do Crime

Informações preliminares dão conta que os policiais estavam transportando os presos, quando um deles, que estava armado, reagiu acertando os oficiais com tiros na nuca. Eles estavam numa viatura descaracterizada, um Fiat Mobi, na hora do crime.

Ainda não há detalhes precisos sobre a dinâmica do crime. Um dos criminosos foi preso logo após o crime por policiais militares e o outro escapou, fazendo reféns para ter sucesso na fuga. Mais detalhes na edição desta quarta-feira (10) do Programa CBN Campo Grande.