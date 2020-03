ECONOMIA Alta do dólar: negativa para fronteira, positiva para o turismo e conflitante para o agro Volatilidade da moeda causa baixa nas vendas em lojas da fronteira, deixa o turismo brasileiro mais atrativo, porém se torna uma 'faca de dois gumes' para o agronegócio

3 MAR 2020 - 14h:07 Por Marcus Moura/ CBN

A alta do dólar americano impacta todos os países. Em Mato Grosso do Sul, lojistas da região da fronteira com o Paraguai já sentem as perdas no volume de vendas devido a diminuição do número de turistas que viajam a região para comprar. Além disso, há também uma preocupação com a paralisação de indústrias chinesas, devido ao novo Coronavírus, também conhecido como COVID-19





Para quem vem de fora apreciar as belezas sul-mato-grossenses, como Bonito, Bodoquena e Corumbá, a alta do dólar deixa o turismo regional mais atrativo. Já para o agronegócio, ao mesmo tempo que o preço dos produtos exportados, principalmente as commodities, como milho, soja e carne, pode cair inicialmente, a compra de insumos importados puxa o preço para cima.