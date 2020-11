CLIMA Domingo será de sol e possibilidade de chuva à tarde, segundo Cemtec Umidade relativa do ar deve variar entre 90% e 50%

15 NOV 2020 - 07h:37 Por Ingrid Rocha/CBN

A previsão do tempo para este domingo (15) é de sol entre nuvens e possibilidade de chuva à tarde e à noite em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar deve variar entre 90% e 50%. Ouça os detalhes: