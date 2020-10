PPP Dona da “Águas Guariroba” vence leilão da Sanesul Empresa assume serviço de esgotamento sanitário em 68 municípios durante 30 anos

23 OUT 2020 - 15h:26 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Com a oferta de R$ 1,36 por metro cúbico de esgoto, a empresa Aegea Saneamento venceu o leilão e vai assumir o serviço de esgotamento sanitário em municípios sul-mato-grossenses pelos próximos 30 anos.

O evento, que ocorreu na sexta-feira (13), na Bolsa de Valores, em São Paulo, tem como objetivo universalizar a coleta de esgoto e firma também a parceria público-privada com o governo estadual. O certame contou com a participação de quatro empreendimentos.

A empresa ganhadora atua em 57 cidades do país e é dona da “Águas Guariroba”, que administra os serviços de água e esgoto em Campo Grande. Com a concessão, a Aegea deve aplicar R$ 3,8 bilhões no setor, para beneficiar 1,7 milhão de pessoas nas 68 cidades do Estado.

Para o governador Reinaldo Azambuja, o leilão abre oportunidades de melhorias no Estado, na vida e na saúde das pessoas.

“Foi um esforço concentrado feito nos últimos anos para investir e ampliar o saneamento básico para população, que resultou nesta parceria público-privada que foi planejada para atender estes 68 municípios”, pontuou.

Azambuja também disse que com o acordo, a implantação da universalização da coleta do esgotamento sanitário terá um tempo abreviado. “Aquilo que a gente demandaria muitos anos para universalizar, em 10 anos vamos fazer o saneamento no Mato Grosso do Sul”, explicou.