CBN SAÚDE Dor de cabeça e nas costas pode ser DTM Disfunção temporomandibular, nome dado ao conjunto de sinais e sintomas que afeta a musculatura da mastigação

4 JUN 2020 - 12h:11 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Os estragos causados pela disfunção temporomandibular são muitos e, não raro, parecem não ter relação alguma com o problema na mandíbula. A dor de cabeça é um deles segundo o cirurgião dentista Victor Ferzeli, que trouxe informações importantes em entrevista à rádio CBN Campo Grande. “ Ela pode ser causada pela DTM. A característica é uma dor em aperto e que tende a melhorar quando a pessoa relaxa”, esclarece o odontologista.

A DTM também pode agravar a intensidade e a frequência de outros tipos de cefaleia, caso da enxaqueca. Pacientes com essa desordem podem apresentar ainda dores no pescoço, no ouvido e na face; dificuldade para abrir e fechar a boca e também ouvir barulhos ao fazer esse movimento. Confira a entrevista: