Dourados é o novo epicentro da covid-19 em MS Município ultrapassou a capitaL, Campo Grande, e totaliza 339 casos confirmados nesta terça-feira (2)

2 JUN 2020 - 11h:43 Por Loraine França

Com 33 novos casos de covid-19 em 24 horas, Dourados é o novo epicentro da covid-19 em Mato Grosso o Sul e tem 339 casos confirmados da dença. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde. O município ultrapassou Campo Grande, que tem 317 casos confirmados da doença e é o segundo do estado em número de confirmações.

