EFEITO CORONA Dourados empossa comitê de gerenciamento de crise do Coronavírus Formado por representantes do poder público e sociedade civil, medidas começam ser tomadas no município

20 MAR 2020 - 07h:19 Por Lilian Rech/Thais Cintra

Em Dourados, a prefeitura empossou nesta quinta-feira (19), membros do comitê de gerenciamento de crise do coronavírus. Diversas autoridades estiveram presentes no evento no qual foi apresentada a Campanha de Vacinação contra a Gripe que incia no próximo dia 23. Mais informações no link:

