EFEITO CORONA Dourados mantém quarentena Comércio de portar, aulas paralisadas e toque de recolher continuam

26 MAR 2020 - 07h:45 Por Lílian Rech/Ingrid Rocha

Em Dourados por enquanto, medidas de acabar com a quarentena não serão adotadas. Mesmo depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na última terça-feira (24) e do relato do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ouça os detalhes: