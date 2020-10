MATO GROSSO DO SUL Dourados tem 791 casos ativos de coronavírus Segunda maior cidade do estado já contabiliza mais de 7 mil casos de covid-19

5 OUT 2020 - 09h:45 Por Lílian Rech/Ingrid Rocha

O município de Dourados tem 791 casos ativos de covid-19, segundo dados do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Dourados já contabiliza mais de sete mil casos da doença e já foi considerada epicentro em do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul. Ouça os detalhes: