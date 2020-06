DADOS DA COVID-19 Dourados tem mais casos porque faz mais testes, afirma porta-voz Médico afirma que número de casos está crescendo na cidade porque os testes estão mais frequentes

8 JUN 2020 - 12h:05 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Dourados começou a semana liderando o número de casos de Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Dados da Secretaria Estadual de Saúde, divulgados nessa segunda-feira (8) mostram que a cidade contabiliza 613 pessoas que testaram positivo para a doença, o que representa 26,38% dos casos confirmados em MS. Campo Grande vem na sequência com 398 confirmações, o que corresponde a 17,13%.

Em entrevista ao programa CBN Campo Grande desta segunda-feira, o porta-voz do comitê de gerenciamento de crise da prefeitura de Dourados, Dr. Frederico de Oliveira, disse que a cidade está com mais casos confirmados da doença. "Estamos com mais casos porque estamos testando mais", destacou ao afirmar que existe uma subnotificação dos números oficiais por conta da limitação de testes. O porta-voz também falou sobre novos leitos que estão sendo implantados na cidade e o avanço da Covid-19 nas aldeias indígenas do município. Confira: