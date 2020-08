SAÚDE Dourados tem mais de quatro mil pacientes recuperados Casos ativos em recuperação somam 443 no município

17 AGO 2020 - 08h:54 Por Lílian Rech/Ingrid Rocha

Em Dourados, 4.269 pessoas estão recuperadas da covid-19. No município, 48 pacientes estão internados, sendo 23 em leitos clínicos e 25 em leitos de UTI. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, 443 casos ainda estão ativos no município. Dourados já foi considerado o epicentro da covid-19 em Mato Grosso do Sul. Ouça os detalhes: