NOVO CORONAVÍRUS Dourados terá testagem através do drive-thru durante finais de semana Testes rápidos para diagnóstico de covid-19 são feitos no Corpo de Bombeiros

22 JUN 2020 - 08h:57 Por Lílian Rech/Ingrid Rocha

Devido ao aumento na procura de testes de covid-19, drive-thru de Dourados deve começar atender também durante os finais de semana. O município é o epicentro do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul. No último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, o município contabilizava 1.807 casos, desses 86 novos. Ouça os detalhes: