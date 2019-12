POLÍTICA Dr. Luiz Ovando lidera Aliança para Bolsonaro no MS Em entrevista a CBN, deputado falou sobre situação do PSL e o novo partido

26 DEZ 2019 - 15h:21 Por

O deputado federal Dr. Luiz Ovando conversou por telefone nesta quinta feira, 26, com o jornalista Otávio Neto. Além de destacar o que ele considerou um ano positivo para o presidente Jair Bolsonaro, Ovando lamentou a situação que vive o PSL no país e no Mato Grosso do Sul. Ele também falou sobre a possibilidade dele comandar aqui no Estado, o Aliança pelo Brasil, partido criado pelo presidente da República e que pode ser homologado até o mês de março do próximo ano.