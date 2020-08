NOVO CORONAVÍRUS Drive-thru da Capital terá atendimento noturno a partir de sexta Testes também serão ampliados no local, com mais 150

5 AGO 2020 - 07h:31 Por Ingrid Rocha/CBN

O drive-thru de Campo Grande terá atendimento noturno a partir da próxima sexta-feira (07), das 18h30 às 23h30. Além disso, o número de testes também será ampliado, com um aumento de 150 testes RT-PCR por dia. Segundo o coronel Marcello Fraiha, responsável pelos drive-thrus no estado, a alteração atende à demanda da população, pois oportuniza que as pessoas realizem o teste fora do horário de trabalho. Ouça os detalhes: