NOVO CORONAVÍRUS Drive-thrus de MS já testaram 73,4 mil pessoas Ação acontece em Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas

4 SET 2020 - 12h:32 Por Ingrid Rocha/CBN

O Governo do Estado divulgou nesta sexta-feira (04), um balanço dos dados dos testes realizados nos drive-thrus de Mato Grosso do Sul. No estado, 73,4 mil pessoas foram testadas nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Dos testes realizados em MS, 11,6 mil foram positivos. Ouça os detalhes: