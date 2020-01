POLÍCIA Duas carvoarias são fechadas em Ribas do Rio Pardo Locais estavam com atividades irregulares

6 JAN 2020 - 15h:32 Por Redação CBN

Policiais Militares Ambientais de Campo Grande realizavam fiscalização nas propriedades rurais do município de Ribas do Rio Pardo (MS), e fecharam hoje (6) duas carvoarias que funcionavam de forma irregular. As atividades funcionavam em uma fazenda, localizada a 50 km do município e, apesar de o carvão ser fabricado com aproveitamento de produto vegetal proveniente de madeira exótica de eucalipto, para a qual não há necessidade de autorização ambiental, os carvoeiros não possuíam licenças ambientais das carvoarias.

A primeira carvoaria fechada possuía 30 fornos e o proprietário (44), residente em Ribas do Rio Pardo, foi autuado administrativamente e multado em R$13 mil . A segunda carvoaria possuía 20 fornos e o carvoeiro (45), também residente em Ribas do Rio Pardo, foi autuado administrativamente e multado em R$10 mil. As atividades foram paralisadas.

Os homens vão responder por crime ambiental por funcionar atividade potencialmente poluidora sem autorização ambiental. Se condenados, poderão pegar de três a seis meses de detenção.

*Com informações da PMA