Duas linhagens do novo coronavírus foram encontrados em Corumbá Pesquisadores da Fiocruz realizaram diagnóstico com amostras do drive-thru do município

9 NOV 2020 - 11h:39 Por Ingrid Rocha/CBN

Duas linhagens do novo coronavírus foram encontrados em Corumbá - Foto: Divulgação Os pesquisadores da Fiocruz MS identificaram duas linhagens do novo coronavírus no drive-thru de Corumbá. Uma faz linhagens é frequentemente encontrada na Europa e a outra no continente americano, principalmente no Brasil, Estados Unidos e Argentina. Segundo a pesquisadora da Fiocruz, Zoraida Fernandez, conhecendo as características genéticas do vírus que está circulando em Corumbá e nos municípios próximos, será possível fornecer informações importantes sobre a possível origem da transmissão, as diferentes linhagens encontradas na região e suas mutações. Ouça os detalhes: jpnews · Duas linhagens do novo coronavírus foram encontrados em Corumbá

