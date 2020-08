VIVA CASA CBN Duda Porto conta como a sustentabilidade está presente em seus projetos Arquiteto carioca, criador da Casa Lite, se dedica a dar protagonismo ao essencial

8 AGO 2020 - 09h:32 Por Luciane Mamoré/Ingrid Rocha

O arquiteto Duda Porto tem vinte anos de profissão e em todo este período conta que sempre focou o seu trabalho nos pilares da sustentabilidade que iniciou com o tripé social, ambiental e econômico e que agora ganha uma quarta vertente que é o bem estar. Criador da Casa Lite, projeto que recebeu o Healthy Building Certificate, certificação máxima de construção saudável.

No Viva Casa deste sábado (08), Duda Porto conversou com a jornalista Luciane Mamoré sobre o processo para a elaboração de um bom projeto, sobre o novo encontro de seus clientes com a suas casas e a transformação que isso já está causando. O profissional ainda mostrou uma visão de uma busca de maior liberdade na forma de morar no pós-pandemia. Confira a entrevista: