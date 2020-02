CIRCUITO SUB-19 Dupla de MS conquista etapa do Brasileiro de vôlei de praia A primeira colocação atribui 200 pontos para MS no ranking geral do Circuito

10 FEV 2020 - 16h:37 Por Isabelly Melo

A dupla formada pelo campo-grandense Carlos Eduardo Vidal (Cadu) e pelo bela-vistense Anthony Cáceres (Tonny) foi campeã, na manhã deste domingo (09.02), da primeira etapa do Circuito Brasileiro Sub-19 de vôlei de praia. As disputas da primeira parada da competição de base, organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), ocorreram na Praia da Pajuçara, em Maceió (AL) e tiveram início no sábado (08.02).

Revelações do Estado, Cadu e Tonny foram alunos-atletas do Programa MS Desporto Escolar (Prodesc), criado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) junto à Secretaria de Estado de Educação (SED), em suas respectivas instituições de ensino, em Campo Grande e Bela Vista. Ambos já participaram também dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul e, antes da areia, tiveram formação técnica no voleibol de quadra.

O ouro da dupla, representando a Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS), veio com triunfo em duelo equilibrado diante dos paraibanos Isac e Pablo. No fim, por 2 sets a 1 (31x29, 19x21, 15x13) em 58 minutos de partida.

A campanha da dupla sul-mato-grossense rumo ao título contou com quatro vitórias em cinco partidas, superando uma derrota no confronto inicial válido pela fase de grupos. O revés foi para Lohan/Vilsomar, do Paraná, por 2 sets a 1 (30x28, 15x21, 14x16). No segundo compromisso, ainda pela primeira fase, Cadu e Tonny superaram a parceria Luquinha/Henrique, da Paraíba, por 2 sets a 0 (21x15, 21x16).

Nas quartas de final, a dupla de Mato Grosso do Sul reencontrou os paranaenses Lohan/Vilsomar e aplicou a revanche: vitória por 2 sets a 1 (21x15, 16x21, 18x20). Para chegar à finalíssima, tiveram de passar pelos pernambucanos Denilson e Jefferson, pelo placar de 2 sets a 0 (21x14, 21x19).

Na capital alagoana, os atletas, que lideram o Ranking Estadual Sub-19, foram comandados pelo técnico Roberto Calepes. “Este título representa muito para o Estado e serve para mostrar o que vem sendo feito na nossa base. Acredito que ajudará na formação de mais atletas, vai estimular de outros meninos e meninas para modalidade, ainda mais porque é o primeiro título sub-19 masculino”, avalia o técnico.

Segundo o presidente da FVMS, José Eduardo Amâncio, o “Madrugada”, esta conquista é fruto do trabalho realizado pelos técnicos nas categorias de base. “É um trabalho série, que já vem sendo feito há anos e muito se deve também ao nível das competições oferecidas nesta categoria a nível estadual, às quais a Fundesporte tem sido grande parceira da Federação”.

A primeira colocação atribui 200 pontos para Mato Grosso do Sul no ranking geral do Circuito Brasileiro Sub-19, enquanto a Paraíba soma 180 pontos pela prata e São Paulo, com o terceiro lugar, leva 160 pontos. Conforme a CBV, cada posição abaixo rende 20 pontos a menos. A parada em Maceió (AL) é a primeira de três programadas parta esta temporada. As demais serão realizadas em julho e setembro. As sedes ainda serão divulgadas.

*Informações assessoria Fundesporte