RCN/CBN EM AÇÃO € LIVE 2020 É amanhã, às 18h30, palestra com o mestre Mário Sérgio Cortella Mais de 100 pessoas já ativaram notificação e serão avisadas quando live começar. Quer fazer parte deste time? A gente te ensina

3 DEZ 2020 - 16h:11 Por Marcus Moura/CBN

Acontece nesta sexta-feira (04) a última palestra do projeto RCN/CBN em Ação – Live 2020 com o filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella. O evento começará às 18h30, no horário de Mato Grosso do Sul, com transmissão ao vivo em todos os canais de comunicação do Grupo RCN.

Sucesso de público, a última vez que Cortella veio a Campo Grande o espaço do Diamond Hall ficou pequeno para receber todos aqueles interessados em apreciar a sabedoria do mestre. Mais de 100 pessoas já ativaram a notificação no Facebook e, assim que a live começar, serão avisadas para não perder nenhum momento.

Quer fazer parte deste time? A gente te mostra como num tutorial superfácil. Confira:

Passo 1 – Entrar na página da CBN Campo Grande

Na barra de pesquisa do Facebook, aquela que a gente usa para procurar aquele amigo sumido ou aquela página que a gente ama, você precisa digitar CBN Campo Grande 93,7 e clicar no ícone da CBN. Pronto, já foi quase metade do caminho. (Se você ainda não curtiu a nossa página deixa seu like e ativa as notificações)

Passo 2 - Encontrar e clicar no ícone da live com o mestre Cortella

Esse segundo passo vamos dividir em duas partes: para quem vai acessar pelo celular e para aqueles que acessam por um computador.

Celular - Após entrar na página, é preciso deslizar um pouco a tela, bem pouco mesmo. Antes de aparecer os posts da CBN, você vai encontrar o ícone da live. Nele vai estar escrito em destaque: TENHO INTERESSE. Basta clicar na escrita e pronto! Assim que começar a live, uma notificação será enviada para o seu aparelho, garantindo que você não perca nada.

Computador – No computador os passos são quase os mesmos, a única diferença é que o ícone da palestra vai estar no canto esquerdo da página logo após as fotos. Achou, clicou, deu seu interesse, tá pronto! Na sexta-feira, o Facebook vai te avisar.