É daqui a pouco a palestra do mestre Cortella no RCN/CBN em Ação – Live 2020

4 DEZ 2020 - 15h:37 Por Marcus Moura/CBN

Começa daqui a pouco a palestra do mestre Mário Sérgio Cortella no projeto RCN/CBN em Ação – Live 2020. Com início às 18h30, o evento será transmitido no Facebook e no canal do Youtube da CBN Campo Grande, além de todos os canais de comunicação do Grupo RCN.

“Atitude e sentimento para o futuro” é o tema da sua conferência, procurando compartilhar reflexões a respeito dos tempos atuais e dos desafios que o ser humano tem pela frente. Cortella é um dos mais carismáticos palestrantes da atualidade e já participou do projeto CBN em Ação na versão presencial. Filósofo contemporâneo, fala quase sempre das questões relacionadas ao comportamento humano, interpretando desafios e apontando alternativas.

Você acompanha o evento no Youtube clicando aqui. Já a transmissão no Facebook acontece neste link.

Do presencial ao virtual

Pioneiro em Mato Grosso do Sul, o projeto RCN/CBN em Ação - Live 2020 apostou na inovação para superar a barreira imposta pelo distanciamento social e levar ao maior número de pessoas possível o debate em multicanais. Seja nas ondas do rádio, no sinal de televisão, ou via algoritmos da internet as palestras deste ano estão sendo transmitidas ao vivo em 14 canais do grupo RCN de Comunicação, algo inédito no Estado.