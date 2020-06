CBN CAMPO GRANDE - ENTREVISTA "É hora de repensar e ajustar empresas", diz especialista Treinador e empresário, Cláudio Ribas afirma que empresas estão aproveitando o momento para fazer ajustes

11 JUN 2020 - 11h:59 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Superar o atual o momento econômico difícil, provocado pela pandemia do novo coronavírus é um dos principais objetivos das empresas. E a superação pode estar nos ajustes certos em tempo hábil, já pensando na retomada econômica. É assim que pensa o profissional coaching, empresário e treinador, Cláudio Ribas, CEO da Supernova Coaching e Trainner.

Ribas destacou que as empresas podem aproveitar o atual momento para refazer o planejanento anual, fazer ajustes e principalmente, compartilhar as novas diretrizes com o time de funcionários. "Isso precisa ser feito com clareza. A equipe precisa saber onde a empresa está e pra onde ela quer ir", ressaltou ao citar pilares de atuação para fortalecer as organizações. O especialista em treinamento destaca que toda empresa não deve desprezar a capacitação, benefícios oferecidos e a meritocracia. Acompanhe os detalhes da entrevista.